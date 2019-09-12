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      Выпуск новостей за 9:00: Обострение на Донбассе. Пожар в Киеве

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      В выпуске новостей за 12 сентября по состоянию на 9:00 – на Донбассе обострение – двое погибших, один тяжело ранен. В целом боевики 18 раз открывали огонь в сторону украинского войска. В селе Любимовка, что в Вышгородском районе, вследствие сжигания травы сгорели три дома, пять авто, три гаража и трактор.

      Также в выпуске:

      Владимир Цемах, фигурант дела МН17 и один из ключевых участников обмена пленных, возвращается в Украину. Правда, идет на оккупированный Донбасс.

      В Киеве на улице Вадима Гетьмана произошла авария с участием кареты скорой помощи, с ребенком на борту. К счастью, обошлось без жертв.

      В одном из сел Ровненской области люди вышли на протест из-за неизвестного белого налета, которым покрыло машины и овощи. Местные уверены, все из-за завода, работающего по соседству.

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      Теги: Выпуск новостей Пожар Война на Донбассе
      Источник: 24 канал
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