Выпуск новостей за 9:00: Обострение на Донбассе. Пожар в Киеве

В выпуске новостей за 12 сентября по состоянию на 9:00 – на Донбассе обострение – двое погибших, один тяжело ранен. В целом боевики 18 раз открывали огонь в сторону украинского войска. В селе Любимовка, что в Вышгородском районе, вследствие сжигания травы сгорели три дома, пять авто, три гаража и трактор.

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Владимир Цемах, фигурант дела МН17 и один из ключевых участников обмена пленных, возвращается в Украину. Правда, идет на оккупированный Донбасс.

В Киеве на улице Вадима Гетьмана произошла авария с участием кареты скорой помощи, с ребенком на борту. К счастью, обошлось без жертв.

В одном из сел Ровненской области люди вышли на протест из-за неизвестного белого налета, которым покрыло машины и овощи. Местные уверены, все из-за завода, работающего по соседству.