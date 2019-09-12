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      Випуск новин за 9:00: Загострення на Донбасі. Пожежа у Києві

      Випуск новин Читать новость на русском

      У випуску новин за 12 вересня станом на 9:00 – на Донбасі загострення – двоє загиблих, один важко поранений. Загалом бойовики 18 разів відкривали вогонь у бік українського війська. У селі Любимівка, що у Вишгородському районні, внаслідок паління трави згоріли три будинки, п'ять авто, три гаражі та трактор.

      Також у випуску:

      Фігурант справи МН17 та один з ключових учасників обміну полонених Володимир Цемах повертається в Україну. Щоправда, іде на окупований Донбас.

      У Києві на вулиці Вадима Гетьмана сталася аварія за участі карети швидкої допомоги, з дитиною на борту. На щастя, обійшлося без жертв.

      В одному зі сіл на Рівненщині люди вийшли на протест через невідомий білий наліт, яким покрило машини та городину. Місцеві певні, все через завод, що працює по сусідству.

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      Теги: Випуск новин Війна на Донбасі Пожежа
      Джерело: 24 канал
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