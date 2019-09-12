Випуск новин за 9:00: Загострення на Донбасі. Пожежа у Києві

У випуску новин за 12 вересня станом на 9:00 – на Донбасі загострення – двоє загиблих, один важко поранений. Загалом бойовики 18 разів відкривали вогонь у бік українського війська. У селі Любимівка, що у Вишгородському районні, внаслідок паління трави згоріли три будинки, п'ять авто, три гаражі та трактор.

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Фігурант справи МН17 та один з ключових учасників обміну полонених Володимир Цемах повертається в Україну. Щоправда, іде на окупований Донбас.

У Києві на вулиці Вадима Гетьмана сталася аварія за участі карети швидкої допомоги, з дитиною на борту. На щастя, обійшлося без жертв.

В одному зі сіл на Рівненщині люди вийшли на протест через невідомий білий наліт, яким покрило машини та городину. Місцеві певні, все через завод, що працює по сусідству.