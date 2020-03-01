10:12
1 март 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоровье Спорт Дизайн Афиша Auto Учеба Likar Семья Покер Инвестиции
      more
      АТАКА РОССИИ НА ТУРЦИЮ В СИРИИ КОРОНАВИРУС COVID-19
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Хитрый Пу. Ода отходам
      Вєсті Кремля
      20:24, 29 февраля
      Вести.UA. Жир: Гангстер Гончарук. Тищенко спасет Киев
      Вєсті.UA
      18:16, 29 февраля
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля 2019
      АТАКА РОССИИ НА ТУРЦИЮ В СИРИИ КОРОНАВИРУС COVID-19

      Выпуск новостей за 9:00: Обострение на Донбассе. Загранпаспорт в Россию

      Выпуск новостей - Читати новину українською

      В выпуске новостей за 1 марта по состоянию на 9:00 – на Донбассе снова обострение. За минувшие сутки боевики 19 раз открывали огонь по позициям украинских военных. В результате – трое наших воинов получили ранения. Сегодня украинцы, которые захотят поехать в Россию, смогут это сделать только с заграничным паспортом, а не внутренним, как это было раньше.

      Также в выпуске:

      Коронавирус зарегистрировали уже в 60 странах.

      Из Турции в Грецию прорвались 47 тысяч сирийских беженцев.

      США и Талибан подписали мирное соглашение.

      Что изменится в марте: в Россию по загранпаспорту, вырастет пенсия и подорожает телефон
      сегодня
      Теги: Украина – Россия Война на Донбассе Выпуск новостей
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 09:00 Главные новости за 29 февраля: соглашение США и Афганистана, возвращение захваченных РФ рыбаков
      Ірина Вихрущ
      сегодня , 08:04 Пришла платежка за коммуналку с большой суммой: что делать
      Юлія Поскробок
      28 февраля , 11:30 Что делать при инсульте и как помочь человеку преодолеть его последствия
      Едуард Хомченко
      сегодня , 06:00 Что изменится в марте: в Россию по загранпаспорту, вырастет пенсия и подорожает телефон
      Вероніка Климська
      29 февраля , 22:30 Зеленский хочет обновить правительство: найдется ли в нем место для Тигипка
      Анна Калюжна
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать
      • 1 Нажміть на у своєму браузері
      • 2 Після цього

        “На Початковий екран

      Читай новини на 24 навіть без інтернету!

      Залиште відгук