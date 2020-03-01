Выпуск новостей за 9:00: Обострение на Донбассе. Загранпаспорт в Россию
В выпуске новостей за 1 марта по состоянию на 9:00 – на Донбассе снова обострение. За минувшие сутки боевики 19 раз открывали огонь по позициям украинских военных. В результате – трое наших воинов получили ранения. Сегодня украинцы, которые захотят поехать в Россию, смогут это сделать только с заграничным паспортом, а не внутренним, как это было раньше.
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