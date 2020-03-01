Випуск новин за 9:00: Загострення на Донбасі. Закордонний паспорт в Росію
У випуску новин за 1 березня станом на 9:00 – на Донбасі знову загострення. За минулу добу бойовики 19 разів відкривали вогонь по позиціях українських військових. В результаті – троє наших воїнів отримали поранення. Від сьогодні українці, які захочуть поїхати до Росії зможуть це зробили лише із закордонним паспортом, а не внутрішнім, як це було раніше.
Також у випуску:
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