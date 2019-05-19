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      Выпуск новостей за 9:00: Обстрелы на Донбассе. День памяти жертв политических репрессий

      Выпуск новостей Читати новину українською

      В выпуске новостей за 19 мая ПО состоянию на 9:00 – пророссийские боевики увеличили количество обстрелов на передовой. За минувшие сутки их насчитали, 18 треть нападений была совершена из запрещенного Минском оружия. В Украине отмечают День памяти жертв политических репрессий. Точное количество жертв тоталитарного режима до сих пор неизвестно.

      Также в выпуске:

      В Запорожской области спасатели готовят пляжи к курортному сезону.

      20 мая в 10:00 состоится инаугурация Владимира Зеленского.

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      Теги: Война на Донбассе Война Выпуск новостей История
      Источник: 24 канал
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