Выпуск новостей за 9:00: Обстрелы на Донбассе. День памяти жертв политических репрессий
В выпуске новостей за 19 мая ПО состоянию на 9:00 – пророссийские боевики увеличили количество обстрелов на передовой. За минувшие сутки их насчитали, 18 треть нападений была совершена из запрещенного Минском оружия. В Украине отмечают День памяти жертв политических репрессий. Точное количество жертв тоталитарного режима до сих пор неизвестно.
Также в выпуске:
В Запорожской области спасатели готовят пляжи к курортному сезону.
20 мая в 10:00 состоится инаугурация Владимира Зеленского.
Источник: 24 канал
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