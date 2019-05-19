Выпуск новостей за 9:00: Обстрелы на Донбассе. День памяти жертв политических репрессий

В выпуске новостей за 19 мая ПО состоянию на 9:00 – пророссийские боевики увеличили количество обстрелов на передовой. За минувшие сутки их насчитали, 18 треть нападений была совершена из запрещенного Минском оружия. В Украине отмечают День памяти жертв политических репрессий. Точное количество жертв тоталитарного режима до сих пор неизвестно.

Также в выпуске: В Запорожской области спасатели готовят пляжи к курортному сезону. 20 мая в 10:00 состоится инаугурация Владимира Зеленского.

Источник: 24 канал