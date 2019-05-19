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      КРИМСЬКІ ТАТАРИ КОАЛІЦІЯ ІНАВГУРАЦІЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО
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      Випуск новин за 9:00: Обстріли на Донбасі. День пам'яті жертв політичних репресій

      Випуск новин 1 Читать новость на русском

      У випуску новин за 19 травня станом на 9:00 – проросійські бойовики збільшили кількість обстрілів на передовій. За минулу добу їх нарахували аж 18, третину нападів було здійснено із забороненої Мінськом зброї. В Україні відзначають День пам'яті жертв політичних репресій. Точна кількість жертв тоталітарного режиму досі невідома.

      Також у випуску:

      У Запорізькій області рятувальники готують пляжі до курортного сезону.

      20 травня о 10:00 відбудеться інавгурація Володимира Зеленського.

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      Теги: Випуск новин Війна Війна на Донбасі Історія
      Джерело: 24 канал
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