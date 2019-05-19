Випуск новин за 9:00: Обстріли на Донбасі. День пам'яті жертв політичних репресій
У випуску новин за 19 травня станом на 9:00 – проросійські бойовики збільшили кількість обстрілів на передовій. За минулу добу їх нарахували аж 18, третину нападів було здійснено із забороненої Мінськом зброї. В Україні відзначають День пам'яті жертв політичних репресій. Точна кількість жертв тоталітарного режиму досі невідома.
Також у випуску:
У Запорізькій області рятувальники готують пляжі до курортного сезону.
20 травня о 10:00 відбудеться інавгурація Володимира Зеленського.
Джерело: 24 канал
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