Выпуск новостей за 9:00: Обстрелы на Донбассе. Украинский скандал в США

В выпуске новостей за 2 ноября по состоянию на 9:00 – боевики минами 120-го калибра "поливали" наши позиции вблизи Старогнатовки, в Донецкой области. К счастью, обошлось без потерь. Дональд Трамп готов зачитать стенограмму беседы с президентом Украины Владимиром Зеленским в прямом эфире американского телевидения, сидя у камина.

Также в выпуске: Суд продолжит избирать меру пресечения Ярославу Дубневичу. Богдан Яременко написал заявление об отставке с должности председателя Комитета. Андрей Портнов давит на редакцию программы "Схемы".