Выпуск новостей за 9:00: Обстрелы на Донбассе. Украинский скандал в США
В выпуске новостей за 2 ноября по состоянию на 9:00 – боевики минами 120-го калибра "поливали" наши позиции вблизи Старогнатовки, в Донецкой области. К счастью, обошлось без потерь. Дональд Трамп готов зачитать стенограмму беседы с президентом Украины Владимиром Зеленским в прямом эфире американского телевидения, сидя у камина.
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