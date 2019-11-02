Випуск новин за 9:00: Обстріли на Донбасі. Український скандал у США
У випуску новин за 2 листопада станом на 9:00 – бойовики мінами 120-го калібру "поливали" наші позиції поблизу Старогнатівки, що на Донеччині. На щастя, обійшлось без втрат. Дональд Трамп готовий зачитати стенограму бесіди з Президентом України Володимиром Зеленським у прямому ефірі американського телебачення, сидячи біля каміну.
Також у випуску:
Суд продовжить обирати запобіжний захід Ярослава Дубневича.
Богдан Яременко написав заяву на відставку з посади голови Комітету.
Андрій Портнов тисне на редакцію програми "Схеми".
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