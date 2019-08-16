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      Выпуск новостей за 9:00: Обстрелы на фронте. Конфуз с силовиками РФ

      Выпуск новостей 1 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 15 августа по состоянию на 9:00 – на передовой не прекращаются провокации боевиков. За прошедшие сутки оккупанты 12 раз нарушили режим прекращения огня. Российские спецназовцы оконфузились во время штурма квартиры и рассмешили сеть.

      Также в выпуске:

      Сегодня будут выбирать меру пресечения Юрию Грымчаку и его сообщнику.

      Первые инициативы по реинтеграция Донбасса выработают уже к 2020 году.

      Президент США Дональд Трамп хочет купить автономную территорию Дании – Гренландию.

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      Теги: Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
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