Выпуск новостей за 9:00: Обстрелы на фронте. Конфуз с силовиками РФ
В выпуске новостей за 15 августа по состоянию на 9:00 – на передовой не прекращаются провокации боевиков. За прошедшие сутки оккупанты 12 раз нарушили режим прекращения огня. Российские спецназовцы оконфузились во время штурма квартиры и рассмешили сеть.
Также в выпуске:
Сегодня будут выбирать меру пресечения Юрию Грымчаку и его сообщнику.
Первые инициативы по реинтеграция Донбасса выработают уже к 2020 году.
Президент США Дональд Трамп хочет купить автономную территорию Дании – Гренландию.
Источник: 24 канал
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии