Выпуск новостей за 9:00: Обстрелы на фронте. Конфуз с силовиками РФ

В выпуске новостей за 15 августа по состоянию на 9:00 – на передовой не прекращаются провокации боевиков. За прошедшие сутки оккупанты 12 раз нарушили режим прекращения огня. Российские спецназовцы оконфузились во время штурма квартиры и рассмешили сеть.

Также в выпуске: Сегодня будут выбирать меру пресечения Юрию Грымчаку и его сообщнику. Первые инициативы по реинтеграция Донбасса выработают уже к 2020 году. Президент США Дональд Трамп хочет купить автономную территорию Дании – Гренландию.

Источник: 24 канал