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      ЗАТРИМАННЯ ЮРІЯ ГРИМЧАКА АВАРІЯ ЛІТАКА У ПІДМОСКОВ’Ї ВЕРХОВНА РАДА ВАКЦИНАЦІЯ
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      Випуск новин за 9:00: Обстріли на фронті. Конфуз з силовиками РФ

      Випуск новин 13 Читать новость на русском

      У випуску новин за 15 серпня станом на 9:00 – на передовій не припиняються провокації бойовиків. Минулої доби окупанти 12 разів порушили режим припинення вогню. Російські спецпризначенці зазнали поразки під час штурму квартири та розсмішили мережу.

      Також у випуску:

      Сьогодні обиратимуть запобіжний захід Юрію Гримчаку та його спільнику.

      Перші ініціативи щодо реінтеграція Донбасу напрацюють вже до 2020 року.

      Президент США Дональд Трамп хоче купити автономну територію Данії – Гренландію.

      blog_ava
      Силовики РФ сконфузились під час штурму квартири: курйозне відео
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      Теги: Випуск новин
      Джерело: 24 канал
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