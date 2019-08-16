Випуск новин за 9:00: Обстріли на фронті. Конфуз з силовиками РФ
У випуску новин за 15 серпня станом на 9:00 – на передовій не припиняються провокації бойовиків. Минулої доби окупанти 12 разів порушили режим припинення вогню. Російські спецпризначенці зазнали поразки під час штурму квартири та розсмішили мережу.
Також у випуску:
Сьогодні обиратимуть запобіжний захід Юрію Гримчаку та його спільнику.
Перші ініціативи щодо реінтеграція Донбасу напрацюють вже до 2020 року.
Президент США Дональд Трамп хоче купити автономну територію Данії – Гренландію.
Джерело: 24 канал
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі