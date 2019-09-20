Выпуск новостей за 9:00: Обстрелы на фронте. Пожар в Луцке

В выпуске новостей за 20 сентября по состоянию на 9:00 – значительно увеличилось количество обстрелов на Донбассе за минувшие сутки. Боевики открывали огонь по нашим позициям 13 раз. В центре Луцка горел военный госпиталь, спасатели эвакуировали 91 человека.

Также в выпуске: В Киеве возле Офиса Президента Украины устроили акцию "Нормандский заговор – государственная измена". Люди протестовали против так называемой формулы Штайнмайера относительно выборов на оккупированном Донбассе. США могут предоставить 250 миллионов долларов на поддержку украинского войска. В Полтаве задержали главаря преступной группировки.

Источник: 24 канал