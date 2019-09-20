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      БЮДЖЕТ 2020 КИЕВРАДА ВЕРХОВНАЯ РАДА

      Выпуск новостей за 9:00: Обстрелы на фронте. Пожар в Луцке

      Выпуск новостей 3 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 20 сентября по состоянию на 9:00 – значительно увеличилось количество обстрелов на Донбассе за минувшие сутки. Боевики открывали огонь по нашим позициям 13 раз. В центре Луцка горел военный госпиталь, спасатели эвакуировали 91 человека.

      Также в выпуске:

      В Киеве возле Офиса Президента Украины устроили акцию "Нормандский заговор – государственная измена". Люди протестовали против так называемой формулы Штайнмайера относительно выборов на оккупированном Донбассе.

      США могут предоставить 250 миллионов долларов на поддержку украинского войска.

      В Полтаве задержали главаря преступной группировки.

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      Теги: Пожар Война на Донбассе Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
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