Випуск новин за 9:00: Обстріли на фронті. Пожежа у Луцьку

У випуску новин за 20 вересня станом на 9:00 – значно побільшало обстрілів на Донбасі за минулу добу. Бойовики відкривали вогонь по нашим позиціям 13 разів. У центрі Луцька палав військовий шпиталь, рятувальники евакуювали 91 людину.

Також у випуску: У Києві біля Офісу Президента України влаштували акцію "Нормандська змова – державна зрада". Люди мітингували проти так званої формули Штайнмаєра щодо виборів на окупованому Донбасі. США можуть надати 250 мільйонів доларів на пітдримку українського війська. У Полтаві затримали ватажка злочинного угрупування.

Джерело: 24 канал