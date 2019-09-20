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      БЮДЖЕТ 2020 КИЇВРАДА ВЕРХОВНА РАДА
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      Випуск новин за 9:00: Обстріли на фронті. Пожежа у Луцьку

      Випуск новин 26 Читать новость на русском

      У випуску новин за 20 вересня станом на 9:00 – значно побільшало обстрілів на Донбасі за минулу добу. Бойовики відкривали вогонь по нашим позиціям 13 разів. У центрі Луцька палав військовий шпиталь, рятувальники евакуювали 91 людину.

      Також у випуску:

      У Києві біля Офісу Президента України влаштували акцію "Нормандська змова – державна зрада". Люди мітингували проти так званої формули Штайнмаєра щодо виборів на окупованому Донбасі.

      США можуть надати 250 мільйонів доларів на пітдримку українського війська.

      У Полтаві затримали ватажка злочинного угрупування.

      blog_ava
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      Теги: Випуск новин Війна на Донбасі Пожежа
      Джерело: 24 канал
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