Випуск новин за 9:00: Обстріли на фронті. Пожежа у Луцьку
У випуску новин за 20 вересня станом на 9:00 – значно побільшало обстрілів на Донбасі за минулу добу. Бойовики відкривали вогонь по нашим позиціям 13 разів. У центрі Луцька палав військовий шпиталь, рятувальники евакуювали 91 людину.
Також у випуску:
У Києві біля Офісу Президента України влаштували акцію "Нормандська змова – державна зрада". Люди мітингували проти так званої формули Штайнмаєра щодо виборів на окупованому Донбасі.
США можуть надати 250 мільйонів доларів на пітдримку українського війська.
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Джерело: 24 канал
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