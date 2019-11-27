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      ДЕЛО САДОВОГО ПРОТЕСТЫ В ТБИЛИСИ ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
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      ДЕЛО САДОВОГО ПРОТЕСТЫ В ТБИЛИСИ ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

      Выпуск новостей за 9:00: Обстрелы на фронте. Страшное землетрясение в Албании

      Выпуск новостей 6 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 27 ноября состояние на 9:00 – сутки на передовой прошли, к счастью, без потерь. И российские наемники не прекращают досаждать нашим военным обстрелами. В Албании растет количество жертв землетрясения. Погибших уже 23, еще 15 человек считаются пропавшими без вести.

      Также в выпуске:

      В США трое мужчин, которые отсидели за решеткой 36 лет, оказались невиновными. В 1984 году всех трех приговорили к пожизненному заключению за убийство 14-летнего школьника.

      Правоохранители задержали мошенников, которые за такую кругленькую сумму обещали жителям Киева кресло в парламент в партии "Слуга народа".

      На журналиста одного из греческих телеканалов во время включения напала свинья.

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      Теги: Выпуск новостей Война на Донбассе Землетрясение
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