Выпуск новостей за 9:00: Обстрелы на фронте. Страшное землетрясение в Албании
В выпуске новостей за 27 ноября состояние на 9:00 – сутки на передовой прошли, к счастью, без потерь. И российские наемники не прекращают досаждать нашим военным обстрелами. В Албании растет количество жертв землетрясения. Погибших уже 23, еще 15 человек считаются пропавшими без вести.
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