Випуск новин за 9:00: Обстріли на фронті. Страшний землетрус в Албанії

У випуску новин за 27 листопада станом на 9:00 – доба на передовій минула, на щастя, без втрат. Та російські найманці не припиняють докучати нашим військовим обстрілами. В Албанії зростає кількість жертв від землетрусу. Загиблих вже 23, ще 15 людей вважаються зниклими безвісти.

Також у випуску:

У США троє чоловіків, що відсиділи за гратами 36 років, виявилися невинними. У 1984 році всіх трьох засудили до довічного ув'язнення за вбивство 14-річного школяра.

Правоохоронці затримали шахраїв, які за таку кругленьку суму обіцяли мешканці Києва крісло в парламент у партії "Слуга народу".

На журналіста одного з грецьких телеканалів під час включення напала свиня.