10:34
27 лист 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ОЛЕГ СЕНЦОВ ПРОТЕСТИ У ТБІЛІСІ МИКОЛА КУЛЕБА ВІЙНА НА ДОНБАСІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Лукашенко "відцапав" Калінінград. Алкогольна війна в Росії
      Вєсті Кремля
      20:51, 26 листопада
      Вєсті.UA: Для чого Зеленському велосипед. Шуфрич цитує Франка
      Вєсті.UA
      20:30, 26 листопада
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      24 Канал Програми Випуск новин
      ОЛЕГ СЕНЦОВ ПРОТЕСТИ У ТБІЛІСІ МИКОЛА КУЛЕБА ВІЙНА НА ДОНБАСІ

      Випуск новин за 9:00: Обстріли на фронті. Страшний землетрус в Албанії

      Випуск новин 2 Читать новость на русском

      У випуску новин за 27 листопада станом на 9:00 – доба на передовій минула, на щастя, без втрат. Та російські найманці не припиняють докучати нашим військовим обстрілами. В Албанії зростає кількість жертв від землетрусу. Загиблих вже 23, ще 15 людей вважаються зниклими безвісти.

      Також у випуску:

      У США троє чоловіків, що відсиділи за гратами 36 років, виявилися невинними. У 1984 році всіх трьох засудили до довічного ув'язнення за вбивство 14-річного школяра.

      Правоохоронці затримали шахраїв, які за таку кругленьку суму обіцяли мешканці Києва крісло в парламент у партії "Слуга народу".

      На журналіста одного з грецьких телеканалів під час включення напала свиня.

      Чи перенесуть Різдво Христове та коли його хочуть святкувати в Україні
      сьогодні
      6494
      Теги: Випуск новин Війна на Донбасі Землетрус
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      Легалізація грального бізнесу: скільки отримає бюджет і за чиї гроші лікуватимуть ігроманів
      сьогодні , 09:01 Легалізація грального бізнесу: скільки отримає бюджет і за чиї гроші лікуватимуть ігроманів
      881
      Справа політична, дивна і заплутана: експерти про підозру Садовому
      сьогодні , 08:55 Справа політична, дивна і заплутана: експерти про підозру Садовому
      1338
      Как Кремль пробирается в суверенные страны
      сьогодні , 08:40 Как Кремль пробирается в суверенные страны
      Блог Медіа 578
      Головні новини 26 листопада: Зеленський в Естонії, ДБР підготувало підозру Федині
      сьогодні , 08:01 Головні новини 26 листопада: Зеленський в Естонії, ДБР підготувало підозру Федині
      Анастасія Зазуляк 1937
      Чи перенесуть Різдво Христове та коли його хочуть святкувати в Україні
      сьогодні , 07:01 Чи перенесуть Різдво Христове та коли його хочуть святкувати в Україні
      Інна Жолобович 6494
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук