Выпуск новостей за 9:00: Обстрелы на фронте. Визит Зеленского в Турцию

В выпуске новостей за 8 августа по состоянию на 9:00 – боевики продолжают пренебрегать перемирием. За минувшие сутки оккупанты 10 раз обстреляли позиции украинских военных практически по всей линии фронта. Сегодня второй день официального визита Владимира Зеленского в Турцию. Президент вскоре прибудет из Анкары в Стамбул.

Также в выпуске: Сегодня попрощаются с погибшими на Донбассе украинскими морпехами. Глава партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков заявил, что народные депутаты 9-го созыва будут отдавать три зарплаты за "кнопкодавство" в Раде. Политические партии потратили на предвыборную кампанию почти один миллиард гривен.

Источник: 24 канал