Выпуск новостей за 9:00: Обстрелы на фронте. Визит Зеленского в Турцию
В выпуске новостей за 8 августа по состоянию на 9:00 – боевики продолжают пренебрегать перемирием. За минувшие сутки оккупанты 10 раз обстреляли позиции украинских военных практически по всей линии фронта. Сегодня второй день официального визита Владимира Зеленского в Турцию. Президент вскоре прибудет из Анкары в Стамбул.
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Источник: 24 канал
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