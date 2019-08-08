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      ВІЙНА НА ДОНБАСІ ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ СЛУГА НАРОДУ
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      ВІЙНА НА ДОНБАСІ ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ СЛУГА НАРОДУ

      Випуск новин за 9:00: Обстріли на фронті. Візит Зеленського до Туреччини

      Випуск новин 6 Читать новость на русском

      У випуску новин за 8 серпня станом на 9:00 – бойовики продовжують нехтувати перемир'ям. За минулу добу окупанти 10 разів обстріляли позиції українських військових майже по всій лінії фронту. Сьогодні другий день офіційного візиту Володимира Зеленського до Туреччини. Президент невдовзі прибуде з Анкари до Стамбула.

      Також у випуску:

      Сьогодні попрощаються із загиблими на Донбасі українськими морпіхами.

      Глава партії "Слуга народу" Дмитро Разумков заявив, що народні депутати 9-го скликання віддаватимуть три зарплати за "кнопкодавство" у новій Раді.

      Політичні партії витратили на передвиборчу кампанію майже один мільярд гривень.

      blog_ava
      Скільки партії витратили на вибори до Ради: дані ЦВК
      сьогодні
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      Теги: Володимир Зеленський Випуск новин Війна на Донбасі
      Джерело: 24 канал
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