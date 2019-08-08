Випуск новин за 9:00: Обстріли на фронті. Візит Зеленського до Туреччини

У випуску новин за 8 серпня станом на 9:00 – бойовики продовжують нехтувати перемир'ям. За минулу добу окупанти 10 разів обстріляли позиції українських військових майже по всій лінії фронту. Сьогодні другий день офіційного візиту Володимира Зеленського до Туреччини. Президент невдовзі прибуде з Анкари до Стамбула.

Також у випуску: Сьогодні попрощаються із загиблими на Донбасі українськими морпіхами. Глава партії "Слуга народу" Дмитро Разумков заявив, що народні депутати 9-го скликання віддаватимуть три зарплати за "кнопкодавство" у новій Раді. Політичні партії витратили на передвиборчу кампанію майже один мільярд гривень.

Джерело: 24 канал