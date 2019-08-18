Выпуск новостей за 9:00: Обстрелы на фронте. Задержание Грымчака
В выпуске новостей за 18 августа по состоянию на 9:00 – российские наемники продолжают обстрелы позиций украинской армии, будто бы и не было договоренностей о режиме прекращения огня. За прошедшие сутки оккупанты восемь раз обстреляли наших воинов. Заместителя министра по вопросам оккупированных территорий Юрия Грымчака оставили под стражей.
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Источник: 24 канал
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