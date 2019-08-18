Выпуск новостей за 9:00: Обстрелы на фронте. Задержание Грымчака

В выпуске новостей за 18 августа по состоянию на 9:00 – российские наемники продолжают обстрелы позиций украинской армии, будто бы и не было договоренностей о режиме прекращения огня. За прошедшие сутки оккупанты восемь раз обстреляли наших воинов. Заместителя министра по вопросам оккупированных территорий Юрия Грымчака оставили под стражей.

Также в выпуске: Трое спортсменов-бегунов устроили 500-километровый забег ко Дню Независимости. Владельца гостиницы в Одессе, где вчера произошел трагический пожар и погибли девять человек, задержали. Из-за мощных ливней в Стамбуле погибли люди.

Источник: 24 канал