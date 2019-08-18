Випуск новин за 9:00: Обстріли на фронті. Затримання Гримчака

У випуску новин за 18 серпня станом на 9:00 – російські найманці продовжують обстріли позицій української армії, як наче і не було домовленостей про режим припинення вогню. Минулої доби окупанти вісім разів обстріляли наших воїнів. Заступника міністра з питань окупованих територій Юрія Гримчака залишили під вартою.

Також у випуску: Троє спортсменів-бігунів влаштували 500-кілометровий забіг до Дня Незалежності. Власника готелю в Одесі, де вчора сталась трагічна пожежа та загинуло дев'ять людей, затримали. Через потужні зливи у Стамбулі загинули люди.

Джерело: 24 канал