10:30
18 серп 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ЗАТРИМАННЯ ЮРІЯ ГРИМЧАКА ПОЖЕЖА В ОДЕСЬКОМУ ГОТЕЛІ "ТОКІО СТАР" ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Позашлюбний син Брежнєва. Єдине горе Бердимухамедова
      Вєсті Кремля
      19:38, 17 серпня
      Вєсті.UA. Жир: Провальні дні Порошенка. Гламурний День Незалежності
      Вєсті.UA
      17:46, 17 серпня
      Чому нові вагони "Укрзалізниці" простоюють на заводі та куди зникли гроші: розслідування
      ЦРУ
      09:01, 16 серпня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Програми Випуск новин
      ЗАТРИМАННЯ ЮРІЯ ГРИМЧАКА ПОЖЕЖА В ОДЕСЬКОМУ ГОТЕЛІ "ТОКІО СТАР" ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ

      Випуск новин за 9:00: Обстріли на фронті. Затримання Гримчака

      Випуск новин 12 Читать новость на русском

      У випуску новин за 18 серпня станом на 9:00 – російські найманці продовжують обстріли позицій української армії, як наче і не було домовленостей про режим припинення вогню. Минулої доби окупанти вісім разів обстріляли наших воїнів. Заступника міністра з питань окупованих територій Юрія Гримчака залишили під вартою.

      Також у випуску:

      Троє спортсменів-бігунів влаштували 500-кілометровий забіг до Дня Незалежності.

      Власника готелю в Одесі, де вчора сталась трагічна пожежа та загинуло дев'ять людей, затримали.

      Через потужні зливи у Стамбулі загинули люди.

      blog_ava
      Потужний вибух пролунав на весіллі в Афганістані: загинули 63 людини
      сьогодні
      1429
      Теги: Випуск новин Війна на Донбасі Юрій Гримчак
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      Путинский План Победы, или Реванш за гибель Советского Союза
      сьогодні , 08:40 Путинский План Победы, или Реванш за гибель Советского Союза
      Андрій Піонтковський 1197
      В Одесі сталася пожежа у готелі "Токіо Стар": що відомо – фото та відео
      сьогодні , 03:45 В Одесі сталася пожежа у готелі "Токіо Стар": що відомо – фото та відео
      10308
      Жизнь в "освобожденном" Харцызске: горы мусора, а виновных нет
      17 серпня , 22:00 Жизнь в "освобожденном" Харцызске: горы мусора, а виновных нет
      Фашик Донецький
      Хто така Маргарет Гамільтон: підкорювачка Місяця, про яку звикли мовчати
      17 серпня , 20:02 Хто така Маргарет Гамільтон: підкорювачка Місяця, про яку звикли мовчати
      907
      Найпопулярніша автобіографія: книга Мішель Обами "Становлення" незабаром українською
      17 серпня , 19:00 Найпопулярніша автобіографія: книга Мішель Обами "Становлення" незабаром українською
      Книги для гурманів 280
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук