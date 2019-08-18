Випуск новин за 9:00: Обстріли на фронті. Затримання Гримчака
У випуску новин за 18 серпня станом на 9:00 – російські найманці продовжують обстріли позицій української армії, як наче і не було домовленостей про режим припинення вогню. Минулої доби окупанти вісім разів обстріляли наших воїнів. Заступника міністра з питань окупованих територій Юрія Гримчака залишили під вартою.
Також у випуску:
Троє спортсменів-бігунів влаштували 500-кілометровий забіг до Дня Незалежності.
Власника готелю в Одесі, де вчора сталась трагічна пожежа та загинуло дев'ять людей, затримали.
Через потужні зливи у Стамбулі загинули люди.
Джерело: 24 канал
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