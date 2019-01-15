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      Выпуск новостей за 9:00: Обстрелы вблизи Авдеевки. Отравление детей в Канаде

      Выпуск новостей 11 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 15 января по состоянию на 09:00 - вблизи Авдеевки оккупанты стреляют каждый день из всех видов вооружения, однако получают огонь в ответ. Недавно снайпер боевиков прицельно бил по бойницах украинской армии. В канадском городе Монреаль 35 учеников и 8 работников начальной школы отравились угарным газом. Детей госпитализировали в больницы города, всем им от 6 до 13 лет.

      Также в выпуске:

      ФСБ требует закрыть от публики заседание суда по делу украинских пленных моряков.

      Почти месяц длится эпопея вокруг исторического кинотеатра "Киев".

      14 декабря скончался мэр Гданьска, его нападающего задержали на три месяца.

      Теги: Война на Донбассе Выпуск новостей Отравление Дети и несовершеннолетние Канада
      Источник: 24 канал
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