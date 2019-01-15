Випуск новин за 09:00: Обстріли поблизу Авдіївки. Отруєння дітей у Канаді
У випуску новин за 15 січня станом на 09:00 – поблизу Авдіївки окупанти стріляють щодня з усіх видів озброєння, проте отримують вогонь у відповідь. Нещодавно снайпер бойовиків прицільно бив по бійницях української армії. У канадському місті Монреаль 35 учнів та 8 працівників початкової школи отруїлись чадним газом. Постраждалих дітей госпіталізували до лікарень міста, усім їм від 6 до 13 років.
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Джерело: 24 канал
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