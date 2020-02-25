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      Выпуск новостей за 9:00: Обыски у экс-нардепов. Мощное землетрясение в Италии

      Выпуск новостей - Читати новину українською

      В выпуске новостей за 25 февраля по состоянию на 9:00 – НАБУ провело обыски в экс-нардепов Сергея Пашинского и Ивана Винника по делу о производстве бронированных автомобилей "Ватра". В частности, детективы пришли на предприятие "Украинская бронетехника". В Италии произошло мощное землетрясение, сила толчков которого составила около 4,5 баллов по шкале Рихтера.

      Также в выпуске:

      Консульство Украины в Милане приостанавливает прием граждан.

      В США призывают ввести санкции против России и Путина.

      На участках разведения в Золотом и Станице Луганской представители ОБСЕ зафиксировали присутствие боевиков.

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      Теги: Выпуск новостей Землетрясение Иван Винник Сергей Пашинский НАБУ
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