Выпуск новостей за 9:00: Обыски у экс-нардепов. Мощное землетрясение в Италии

В выпуске новостей за 25 февраля по состоянию на 9:00 – НАБУ провело обыски в экс-нардепов Сергея Пашинского и Ивана Винника по делу о производстве бронированных автомобилей "Ватра". В частности, детективы пришли на предприятие "Украинская бронетехника". В Италии произошло мощное землетрясение, сила толчков которого составила около 4,5 баллов по шкале Рихтера.

Также в выпуске: Консульство Украины в Милане приостанавливает прием граждан. В США призывают ввести санкции против России и Путина. На участках разведения в Золотом и Станице Луганской представители ОБСЕ зафиксировали присутствие боевиков. Минобороны проводит служебную проверку из-за сорванной ветром крыши казармы.