Выпуск новостей за 9:00: Обыски у экс-нардепов. Мощное землетрясение в Италии
В выпуске новостей за 25 февраля по состоянию на 9:00 – НАБУ провело обыски в экс-нардепов Сергея Пашинского и Ивана Винника по делу о производстве бронированных автомобилей "Ватра". В частности, детективы пришли на предприятие "Украинская бронетехника". В Италии произошло мощное землетрясение, сила толчков которого составила около 4,5 баллов по шкале Рихтера.
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