Випуск новин за 9:00: Обшуки в екснардепів. Потужний землетрус в Італії
У випуску новин за 25 лютого станом на 9:00 – НАБУ провело обшуки у екснардепів Сергія Пашинського та Івана Вінника у справі про виробництво броньованих автомобілей "Ватра". Зокрема, детективи прийшли на підприємство "Українська бронетехника". В Італії стався потужний землетрус, сила поштовхів якого сягнула майже 4,5 балів за шкалою Ріхтера.
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