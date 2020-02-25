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      НОВІ САНЖАРИ НЕГОДА В УКРАЇНІ КОРОНАВІРУС 2020 ЄВРОБАЧЕННЯ 2020
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      Випуск новин за 9:00: Обшуки в екснардепів. Потужний землетрус в Італії

      Випуск новин - Читать новость на русском

      У випуску новин за 25 лютого станом на 9:00 – НАБУ провело обшуки у екснардепів Сергія Пашинського та Івана Вінника у справі про виробництво броньованих автомобілей "Ватра". Зокрема, детективи прийшли на підприємство "Українська бронетехника". В Італії стався потужний землетрус, сила поштовхів якого сягнула майже 4,5 балів за шкалою Ріхтера.

      Також у випуску:

      Консульство України в Мілані призупиняє прийом громадян.

      У США закликають ввести санкції проти Росії та Путіна.

      На ділянках розведення у Золотому та Станиці Луганській представники ОБСЄ зафікусували присутність бойовиків.

      Міноборони проводить службову перевірку через зірваний дах казарми.

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      сьогодні
      Теги: Випуск новин НАБУ Сергій Пашинський Іван Вінник Землетрус
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