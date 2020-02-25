Випуск новин за 9:00: Обшуки в екснардепів. Потужний землетрус в Італії

У випуску новин за 25 лютого станом на 9:00 – НАБУ провело обшуки у екснардепів Сергія Пашинського та Івана Вінника у справі про виробництво броньованих автомобілей "Ватра". Зокрема, детективи прийшли на підприємство "Українська бронетехника". В Італії стався потужний землетрус, сила поштовхів якого сягнула майже 4,5 балів за шкалою Ріхтера.

Також у випуску: Консульство України в Мілані призупиняє прийом громадян. У США закликають ввести санкції проти Росії та Путіна. На ділянках розведення у Золотому та Станиці Луганській представники ОБСЄ зафікусували присутність бойовиків. Міноборони проводить службову перевірку через зірваний дах казарми.