Выпуск новостей за 9:00: Обыски в Крыму. Новые санкции для России

В выпуске новостей за 14 февраля по состоянию на 9:00 – оккупанты в Крыму ворвались в дома крымских татар в городке Октябрьское. Проводят обыски сразу у троих крымчан. Группа сенаторов от демократов и республиканцев представила в Сенат США законопроект о дополнительном экономическом, политическом и дипломатическом давлении на Россию.

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