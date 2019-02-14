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      Телеканал новостей 24 Программы Выпуск новостей
      ДЕЛО ЕКАТЕРИНЫ ГАНДЗЮК УЛЬЯНА СУПРУН ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ДЕНЬ ВАЛЕНТИНА

      Выпуск новостей за 9:00: Обыски в Крыму. Новые санкции для России

      Выпуск новостей 11 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 14 февраля по состоянию на 9:00 – оккупанты в Крыму ворвались в дома крымских татар в городке Октябрьское. Проводят обыски сразу у троих крымчан. Группа сенаторов от демократов и республиканцев представила в Сенат США законопроект о дополнительном экономическом, политическом и дипломатическом давлении на Россию.

      Также в выпуске:

      В аэропорту "Борисполь" украинские пограничники не впустили священника московского патриархата Юрия (Гедеона) Харона.

      Судьи по делу Владислава Мангера, которого подозревают в причастности к убийству активистки Екатерины Гандзюк, отказали в отводе прокуроров и перенесли заседание.

      Военнослужащие записали поздравление с Днем Святого Валентина для своих девушек и жен.

      В Иране произошел кровавый теракт, его жертвами стали более 40 человек. Смертник взорвал автобус, который перевозил спецназовцев.

      blog_ava
      Главные новости 13 февраля: суд по делу Гандзюк и оружие США для ЕС из-за угрозы со стороны РФ
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      Теги: Санкции Выпуск новостей Аннексия Крыма
      Источник: 24 канал
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