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      СПРАВА КАТЕРИНИ ГАНДЗЮК УЛЯНА СУПРУН ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ДЕНЬ ВАЛЕНТИНА
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      СПРАВА КАТЕРИНИ ГАНДЗЮК УЛЯНА СУПРУН ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ДЕНЬ ВАЛЕНТИНА

      Випуск новин за 9:00: Обшуки у Криму. Нові санкції для Росії

      Випуск новин 8 Читать новость на русском

      У випуску новин за 14 лютого станом на 9:00 – окупанти в Криму вдерлися у домівки кримських татар у містечку Октябрське. Проводять обшуки одразу у трьох кримчан. Група сенаторів демократів та республіканців представили до Сенату США законопроект щодо додаткового економічного, політичного та дипломатичного тиску на Росію.

      Також у випуску:

      В аеропорту "Бориспіль" українські прикордонники не впустили священика московського патріархату Юрія (Гедеона) Харона.

      Судді у справі Владислава Мангера, якого підозрюють у причетності до вбивства активістки Катерини Гандзюк, відмовили у відводі прокурорів і перенесли засідання.

      Військовослужбовці записали привітання з Днем Святого Валентина для своїх дівчат та дружин.

      В Ірані стався кривавий теракт, його жертвами стали понад 40 людей. Смертник підірвав автобус, що перевозив спецназівців.

      blog_ava
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      Теги: Випуск новин Анексія Криму Санкції
      Джерело: 24 канал
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