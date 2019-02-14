Випуск новин за 9:00: Обшуки у Криму. Нові санкції для Росії
У випуску новин за 14 лютого станом на 9:00 – окупанти в Криму вдерлися у домівки кримських татар у містечку Октябрське. Проводять обшуки одразу у трьох кримчан. Група сенаторів демократів та республіканців представили до Сенату США законопроект щодо додаткового економічного, політичного та дипломатичного тиску на Росію.
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