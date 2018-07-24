Выпуск новостей за 9:00: Опровержение от сестры Сенцова. Проверки перевозчиков
В выпуске новостей за 24 июля состоянию на 09:00 – сестра Олега Сенцова опровергла информацию о предсмертном состоянии политзаключенного. Ложные сведения распространились сетью от британского издания Independent. Полиция и Укртрансбезопасности проводят операцию "Перевозчик", и уже за первый день обнаружили более 300 нарушений.
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Источник: 24 канал
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