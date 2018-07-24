10:56
24 июль 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
22°C
24°C 18°C
  • среда
    28°C 19°C
  • четверг
    27°C 20°C
  • пятница
    27°C 20°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
УСИК – ГАССИЕВ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ ВАЛЮТА
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Черная метка от Путина. Туалетные роботы РФ
Вєсті Кремля
20:42, 23 июля
Вести.UA. Украинский мистер Бин. Обнимашки в Раде
Вєсті.UA
20:32, 23 июля
Как мажоритарные депутаты получают миллионы и превращают Украину в феодальное государство
ЦРУ
09:00, 20 июля
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 июля
Вспомнить Все. Студенческие отряды
Згадати все
00:40, 14 июля
Телеканал новостей 24 Программы Выпуск новостей
УСИК – ГАССИЕВ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ ВАЛЮТА

Выпуск новостей за 9:00: Опровержение от сестры Сенцова. Проверки перевозчиков

Выпуск новостей 6 Читати новину українською

В выпуске новостей за 24 июля состоянию на 09:00 – сестра Олега Сенцова опровергла информацию о предсмертном состоянии политзаключенного. Ложные сведения распространились сетью от британского издания Independent. Полиция и Укртрансбезопасности проводят операцию "Перевозчик", и уже за первый день обнаружили более 300 нарушений.

Также в выпуске:

Ситуация на фронте: ранены двое украинских военных.

Шесть судов из четырех стран НАТО находятся в Одессе.

Масштабные лесные пожары в Греции привели к гибели по меньшей мере 20 человек.

Теги: Выпуск новостей Транспорт Олег Сенцов
Источник: 24 канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Может ли кроссовер заменить спорткар? Тест-драйв BMW X4 от Авто24
23 июля, 14:00 Может ли кроссовер заменить спорткар? Тест-драйв BMW X4 от Авто24
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук