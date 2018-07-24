Выпуск новостей за 9:00: Опровержение от сестры Сенцова. Проверки перевозчиков

В выпуске новостей за 24 июля состоянию на 09:00 – сестра Олега Сенцова опровергла информацию о предсмертном состоянии политзаключенного. Ложные сведения распространились сетью от британского издания Independent. Полиция и Укртрансбезопасности проводят операцию "Перевозчик", и уже за первый день обнаружили более 300 нарушений.

Также в выпуске: Ситуация на фронте: ранены двое украинских военных. Шесть судов из четырех стран НАТО находятся в Одессе. Масштабные лесные пожары в Греции привели к гибели по меньшей мере 20 человек.