Випуск новин за 09:00: Спростування від сестри Сенцова. Перевірки перевізників
У випуску новин за 24 липня станом на 09:00 – сестра Олега Сенцова спростувала інформацію про передсмертний стан політв'язня. Неправдиві відомості поширились мережею від британського видання Independent. Поліція та Укртрансбезпека проводять операцію "Перевізник", і вже за перший день виявили понад 300 порушень.
Також у випуску:
Ситуація на фронті: поранено двох українських військових.
Шість суден з чотирьох країн НАТО перебувають в Одесі.
Масштабні лісові пожежі у Греції спричинили загибель щонайменше 20 людей.
Джерело: 24 канал
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