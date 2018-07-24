Випуск новин за 09:00: Спростування від сестри Сенцова. Перевірки перевізників

У випуску новин за 24 липня станом на 09:00 – сестра Олега Сенцова спростувала інформацію про передсмертний стан політв'язня. Неправдиві відомості поширились мережею від британського видання Independent. Поліція та Укртрансбезпека проводять операцію "Перевізник", і вже за перший день виявили понад 300 порушень.

Також у випуску: Ситуація на фронті: поранено двох українських військових. Шість суден з чотирьох країн НАТО перебувають в Одесі. Масштабні лісові пожежі у Греції спричинили загибель щонайменше 20 людей.