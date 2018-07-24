10:28
24 лип 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
22°C
24°C 18°C
  • середа
    28°C 19°C
  • четвер
    27°C 20°C
  • п'ятниця
    27°C 20°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
УСИК – ГАССІЄВ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ВАЛЮТА
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Чорна мітка від Путіна. Туалетні роботи РФ
Вєсті Кремля
20:40, 23 липня
Вєсті.UA. Український містер Бін. Обнімашки в Раді
Вєсті.UA
20:27, 23 липня
Як мажоритарні депутати отримують державні мільйони та перетворюють Україну в феодальну державу
ЦРУ
09:00, 20 липня
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 липня
Згадати Все. Студентські загони
Згадати все
00:38, 14 липня
Телеканал новин 24 Програми Випуск новин
УСИК – ГАССІЄВ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ВАЛЮТА

Випуск новин за 09:00: Спростування від сестри Сенцова. Перевірки перевізників

Випуск новин 12 Читать новость на русском

У випуску новин за 24 липня станом на 09:00 – сестра Олега Сенцова спростувала інформацію про передсмертний стан політв'язня. Неправдиві відомості поширились мережею від британського видання Independent. Поліція та Укртрансбезпека проводять операцію "Перевізник", і вже за перший день виявили понад 300 порушень.

Також у випуску:

Ситуація на фронті: поранено двох українських військових.

Шість суден з чотирьох країн НАТО перебувають в Одесі.

Масштабні лісові пожежі у Греції спричинили загибель щонайменше 20 людей.

Теги: Транспорт Випуск новин Олег Сенцов
Джерело: 24 канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
ЧС-1962 з футболу: жахливий землетрус, смертельна травма і "Великий Кульгавий"
сьогодні, 10:01 ЧС-1962 з футболу: жахливий землетрус, смертельна травма і "Великий Кульгавий"
84
Що в Україні відбувається на ринку землі та якою повинна бути земельна реформа
сьогодні, 10:00 Що в Україні відбувається на ринку землі та якою повинна бути земельна реформа
Тетяна Острікова 80
Чи може кросовер замінити спорткар? Тест-драйв BMW X4 від Авто24
23 липня, 14:00 Чи може кросовер замінити спорткар? Тест-драйв BMW X4 від Авто24
Куди підуть гроші після підвищення тарифу на метро
сьогодні, 09:00 Куди підуть гроші після підвищення тарифу на метро
Тетяна Мартинюк 142
Чому українці дозволяють собі читати пропагандистські газети?
сьогодні, 08:40 Чому українці дозволяють собі читати пропагандистські газети?
Петро Охотін 298
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук