Выпуск новостей за 9:00: Открытие Евровидения. Ситуация на фронте
В выпуске новостей за 13 мая по состоянию на 9:00 – в израильском Тель-Авиве состоялось открытие Евровидения-2019. В этом году международный песенный конкурс пройдет без Украины. Обстрелы на передовой не утихают. За прошедшие сутки пророссийские боевики 16 раз обстреливали позиции украинских военных.
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Источник: 24 канал
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