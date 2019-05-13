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      Выпуск новостей за 9:00: Открытие Евровидения. Ситуация на фронте

      Выпуск новостей 2 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 13 мая по состоянию на 9:00 – в израильском Тель-Авиве состоялось открытие Евровидения-2019. В этом году международный песенный конкурс пройдет без Украины. Обстрелы на передовой не утихают. За прошедшие сутки пророссийские боевики 16 раз обстреливали позиции украинских военных.

      Также в выпуске:

      В Мьянме самолет совершил аварийное приземление в международном аэропорту Мандалая только с задним шасси.

      Действующий президент Петр Порошенко наградил орденом "За заслуги" I степени скандального застройщика и экс-регионала Игоря Лысова.

      Украинец Андрей Говоров завоевал серебро Лиги Чемпионов по плаванию.

      В Литве не смогли избрать нового президента в первом туре выборов: никто из кандидатов не набрал более 50% голосов.

       

      blog_ava
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      Теги: Выпуск новостей Война на Донбассе Новости Израиля
      Источник: 24 канал
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