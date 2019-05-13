Выпуск новостей за 9:00: Открытие Евровидения. Ситуация на фронте

В выпуске новостей за 13 мая по состоянию на 9:00 – в израильском Тель-Авиве состоялось открытие Евровидения-2019. В этом году международный песенный конкурс пройдет без Украины. Обстрелы на передовой не утихают. За прошедшие сутки пророссийские боевики 16 раз обстреливали позиции украинских военных.

Также в выпуске: В Мьянме самолет совершил аварийное приземление в международном аэропорту Мандалая только с задним шасси. Действующий президент Петр Порошенко наградил орденом "За заслуги" I степени скандального застройщика и экс-регионала Игоря Лысова. Украинец Андрей Говоров завоевал серебро Лиги Чемпионов по плаванию. В Литве не смогли избрать нового президента в первом туре выборов: никто из кандидатов не набрал более 50% голосов.

Источник: 24 канал