Випуск новин за 9:00: Відкриття Євробачення. Ситуація на фронті

У випуску новин за 13 травня станом на 9:00 – у ізраїльському Тель-Авіві відбулося відкриття Євробачення-2019. Цьогоріч міжнародний пісенний конкурс проходитиме без України. Обстріли на передовій не вщухають. Впродовж минулої доби проросійські бойовики 16 разів обстрілювали позиції українських військових.

Також у випуску: У М'янмі літак здійснив аварійне приземлення в міжнародному аеропорту Мандали тільки із заднім шасі. Чинний президент Петро Порошенко нагородив орденом "За заслуги" І ступеня скандального забудовника й екс-регіонала Ігоря Лисова. Українець Андрій Говоров здобув срібло Ліги Чемпіонів з плавання. У Литві не змогли обрати нового президента у першому турі виборів: ніхто з кандидатів не набрав понад 50% голосів.

Джерело: 24 канал