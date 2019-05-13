Випуск новин за 9:00: Відкриття Євробачення. Ситуація на фронті
У випуску новин за 13 травня станом на 9:00 – у ізраїльському Тель-Авіві відбулося відкриття Євробачення-2019. Цьогоріч міжнародний пісенний конкурс проходитиме без України. Обстріли на передовій не вщухають. Впродовж минулої доби проросійські бойовики 16 разів обстрілювали позиції українських військових.
Також у випуску:
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Джерело: 24 канал
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