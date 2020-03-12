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      Выпуск новостей за 9:00: Отмена рейсов. Закрытие границы

      Выпуск новостей - Читати новину українською

      В выпуске новостей за 12 марта по состоянию на 9:00 – Украина прекратила авиасообщение с Италией. Также временно остановлена работа пунктов пропуска. Чтобы предотвратить распространение коронавируса, Украина закрывает всю западную границу со странами Европейского Союза. В Одессе закроют грузовой и пассажирские пункты пропуска Орловка и Измаил.

      Також у випуску:

      Відсьогодні в Україні карантин. Через загрозу епідемії коронавірусу уряд запровадив особливі заходи безпеки.

      Міністерство охорони здоров'я закупило 19 тисяч 600 упаковок швидких тестів на коронавірус.

      Україна та Росія майже домовились про новий обмін в'язнями.

       

      Коронавирус в Италии: за последние сутки умерли 197 человек
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      Теги: Госпогранслужба авиация Выпуск новостей
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