Випуск новин за 9:00: Скасування рейсів. Закриття кордону
У випуску новин за 12 березня станом на 9:00 – Україна припинила авіасполучення з Італією. Також тимасово зупинено роботу пунктів пропуску. Аби запобігти поширенню коронавірусу Україна закриває весь західний кордон з країнами Європейського Союзу. В Одесі закриють вантажний та пасажирські пункти пропуску Орлівка та Ізмаїл.
Також у випуску:
Відсьогодні в Україні карантин. Через загрозу епідемії коронавірусу уряд запровадив особливі заходи безпеки.
Міністерство охорони здоров'я закупило 19 тисяч 600 упаковок швидких тестів на коронавірус.
Україна та Росія майже домовились про новий обмін в'язнями.
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