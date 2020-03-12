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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 ОБВАЛ ЦІН НА НАФТУ
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      Випуск новин за 9:00: Скасування рейсів. Закриття кордону

      Випуск новин -

      У випуску новин за 12 березня станом на 9:00 – Україна припинила авіасполучення з Італією. Також тимасово зупинено роботу пунктів пропуску. Аби запобігти поширенню коронавірусу Україна закриває весь західний кордон з країнами Європейського Союзу. В Одесі закриють вантажний та пасажирські пункти пропуску Орлівка та Ізмаїл.

      Також у випуску:

      Відсьогодні в Україні карантин. Через загрозу епідемії коронавірусу уряд запровадив особливі заходи безпеки.

      Міністерство охорони здоров'я закупило 19 тисяч 600 упаковок швидких тестів на коронавірус.

      Україна та Росія майже домовились про новий обмін в'язнями.

       

      Коронавірус в Італії: за останню добу померли 197 людей
      сьогодні
      Теги: Держприкордонслужба авіація Випуск новин
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