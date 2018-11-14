Выпуск новостей за 9:00: Отопительный сезон в Украине. Новости с фронта
В выпуске новостей за 14 ноября по состоянию на 9:00 – в Украине более 500 тысяч человек остались без централизованного отопления. Это случилось из-за того, политики вовремя не договорились с "Нафтогазом" относительно предыдущих долгов. Боевики восемь раз открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины, дважды из вооружения, запрещенного минскими договоренностями.
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Источник: 24 канал
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