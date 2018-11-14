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      Выпуск новостей за 9:00: Отопительный сезон в Украине. Новости с фронта

      Выпуск новостей 19 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 14 ноября по состоянию на 9:00 – в Украине более 500 тысяч человек остались без централизованного отопления. Это случилось из-за того, политики вовремя не договорились с "Нафтогазом" относительно предыдущих долгов. Боевики восемь раз открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины, дважды из вооружения, запрещенного минскими договоренностями.

      Также в выпуске:

      Президент Украины Петр Порошенко встретился с частью священников УПЦ МП.

      Синоптики прогнозируют ухудшение погодных условий в четырех областях: Киевской, Житомирской, Винницкой и Черкасской.

      В Ичне неподалеку от военных складов правоохранители нашли беспилотный квадрокоптер.

      Теги: Война на Донбассе отопительный сезон Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
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