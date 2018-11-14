Випуск новин за 9:00: Опалювальний сезон в Україні. Новини з фронту

У випуску новин за 14 листопада станом на 9:00 – в Україні понад 500 тисяч людей залишилися без централізованого опалення. Це трапилось через те, політики вчасно не домовились з "Нафтогазом" щодо попередніх боргів. Бойовики вісім разів відкривали вогонь по позиціям Збройних сил України, двічі з озброєння, що заборонене Мінськими домовленостями.

Також у випуску: Президент України Петро Порошенко зустрівся з частиною священиків УПЦ МП. Синоптики прогнозують погіршення погодних умов у чотирьох областях: Київській, Житомирській, Вінницькій та Черкаській. В Ічні неподалік військових складів правоохоронці знайшли безпілотний квадрокоптер.