Выпуск новостей за 9:00: Парламент Великобритании отклонил Brexit. Ситуация на фронте

В выпуске новостей за 13 марта по состоянию на 9:00 – парламент Великобритании не поддержал соглашения по выходу страны из Европейского Союза. Премьер-министр Тереза Мэй вынесет на голосование предложение о Brexit, который будет действовать без соглашения. За прошедшие сутки пророссийские боевики трижды открывали огонь по позициям украинских армейцев. Во всех случаях из запрещенного вооружения.

Также в выпуске: Россия больше не стратегический партнер ЕС. НАБУ опровергает обвинения в пособничестве коррупционным схемам в "Укроборонпроме". В Италии произошла массовая битва апельсинами.