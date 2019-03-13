Выпуск новостей за 9:00: Парламент Великобритании отклонил Brexit. Ситуация на фронте
В выпуске новостей за 13 марта по состоянию на 9:00 – парламент Великобритании не поддержал соглашения по выходу страны из Европейского Союза. Премьер-министр Тереза Мэй вынесет на голосование предложение о Brexit, который будет действовать без соглашения. За прошедшие сутки пророссийские боевики трижды открывали огонь по позициям украинских армейцев. Во всех случаях из запрещенного вооружения.
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Источник: 24 канал
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