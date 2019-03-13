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      BREXIT КОРУПЦІЙНІ СХЕМИ В УКРОБОРОНПРОМІ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019
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      Випуск новин за 9:00: Парламент Британії відхилив Brexit. Ситуація на фронті

      Випуск новин 13 Читать новость на русском

      У випуску новин за 13 березня станом на 9:00 – парламент Великої Британії не підтримав угоди щодо виходу країни з Європейського Союзу. Прем'єр-міністр Тереза Мей винесе на голосування пропозицію про хаотичний Brexit, який діятиме без угоди. Минулої доби проросійські бойовики тричі відкривали вогонь по позиціях українських армійців. У всіх випадках із забороненого мінськими угодами озброєння.

      Також у випуску:

      Росія більше не стратегічний партнер ЄС.

      НАБУ спростовує звинувачення у пособництві корупційним схемам в "Укроборонпромі".

      В Італії відбулася масова битва апельсинами.

      blog_ava
      Прогноз погоди на 13 березня: штормовий вітер відступає, повертається весна
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      Теги: Випуск новин Великобританія Війна на Донбасі Brexit Тереза Мей
      Джерело: 24 канал
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