Выпуск новостей за 9:00: "Перемирие" на Донбассе. Антироссийские санкции
В выпуске новостей за 29 декабря по состоянию на 9:00 – в полночь на фронте должно было начаться новогоднее перемирие. Террористы даже прибегают к провокациям, чтобы обвинить украинских военных в нарушении режима тишины. Вступило в силу продление экономических санкций против России. Под ограничениями страна-оккупант останется до 31 июля.
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Источник: 24 канал
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