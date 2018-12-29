Выпуск новостей за 9:00: "Перемирие" на Донбассе. Антироссийские санкции

В выпуске новостей за 29 декабря по состоянию на 9:00 – в полночь на фронте должно было начаться новогоднее перемирие. Террористы даже прибегают к провокациям, чтобы обвинить украинских военных в нарушении режима тишины. Вступило в силу продление экономических санкций против России. Под ограничениями страна-оккупант останется до 31 июля.

Также в выпуске: В Египте взорвался туристический автобус, погибли двое туристов, еще 12 человек получили ранения. Официально Вселенский патриархат подпишет Томос об автокефалии 5 января. Телеканал RT дарит шоколадный собор в Солсбери на Новый год.