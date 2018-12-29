Випуск новин за 9:00: "Перемир'я" на Донбасі. Антиросійські санкції

У випуску новин за 29 грудня станом на 9:00 – опівночі на фронті мало розпочатись новорічне перемир'я. Терористи навіть вдаються до провокацій, аби звинуватити українських військових у порушенні режиму тиші. Вступило в дію продовження економічних санкцій проти Росії. Під обмеженнями країна-окупант залишиться до 31 липня.

Також у випуску: У Єгипті вибухнув туристичний автобус, загинули двоє туристів, ще 12 людей отримали поранення. Офіційно Вселенський патріархат підпише Томос про автокефалію 5 січня. Телеканал RT дарує шоколадний собор у Солсбері на Новий рік.