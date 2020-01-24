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      ПНЕВМОНИЯ В КИТАЕ 2020 ГОЛОКОСТ ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ ДАВОС 2020
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      Выпуск новостей за 9:00: Первая смерть от коронавируса. Протест шахтеров

      Выпуск новостей 25 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 24 января по состоянию на 9:00 – в Китае продолжает распространяться смертоносный вирус. Впервые летальный случай вследствие этой болезни зафиксировали в провинции Хэбэй. Там умер 80-летний пациент. Всего уже инфицированы более 800 человек. На Львовщине примерно 50 шахтеров перекрыли международную трассу Львов — Рава-Русская. Требуют заработную плату.

      Также в выпуске:

      Немцы опровергли заявление украинского премьера Алексея Гончарука о передаче Укрзализныци немецкой компании Deutsche Bahn. Добавили, что они только будут предоставлять консультативные услуги.

      Стрелки Часов Судного дня ученые перевели на 20 секунд вперед. Символический циферблат расположен в Чикаго. Он символизирует время, отделяющее человечество от глобальной катастрофы.

      В Испании не утихает смертоносный ураган Глория. Количество жертв возросло до 13. Каталонская власть подтвердила две новые смерти.

      Главные новости 23 января: электронная перепись населения, Зеленский в Израиле
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      Теги: Пневмония в Китае 2020 Китай Новости Украины Выпуск новостей Жертвы Протесты шахтеров
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