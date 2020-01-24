Выпуск новостей за 9:00: Первая смерть от коронавируса. Протест шахтеров

В выпуске новостей за 24 января по состоянию на 9:00 – в Китае продолжает распространяться смертоносный вирус. Впервые летальный случай вследствие этой болезни зафиксировали в провинции Хэбэй. Там умер 80-летний пациент. Всего уже инфицированы более 800 человек. На Львовщине примерно 50 шахтеров перекрыли международную трассу Львов — Рава-Русская. Требуют заработную плату.

Также в выпуске: Немцы опровергли заявление украинского премьера Алексея Гончарука о передаче Укрзализныци немецкой компании Deutsche Bahn. Добавили, что они только будут предоставлять консультативные услуги. Стрелки Часов Судного дня ученые перевели на 20 секунд вперед. Символический циферблат расположен в Чикаго. Он символизирует время, отделяющее человечество от глобальной катастрофы. В Испании не утихает смертоносный ураган Глория. Количество жертв возросло до 13. Каталонская власть подтвердила две новые смерти.