Випуск новин за 9:00: Перша смерть від коронавірусу. Протест шахтарів

У випуску новин за 24 січня станом на 9:00 – в Китаї продовжує ширитися смертоносний вірус. Вперше летальний випадок внаслідок цієї хвороби зафіксували в провінції Хебей. Там помер 80-річний пацієнт. Загалом вже інфіковано понад 800 людей. На Львівщині приблизно 50 шахтарів перекрили міжнародну трасу Львів — Рава-Руська. Вимагають заробітну плату.

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Німці спростували заяву українського прем'єра Олексія Гончарука про передання Укрзалізниці німецькій компанії Deutsche Bahn. Додали, що вони лише надаватимуть консультативні послуги.

Стрілки Годинника Судного дня вчені перевели на 20 секунд вперед. Символічний циферблат розташований у Чикаго. Він символізує час, що відокремлює людство від глобальної катастрофи.

В Іспанії не вщухає смертоносний ураган Ґлорія. Кількість жертв зросла до 13. Каталонська влада підтвердила дві нові смерті.