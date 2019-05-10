Выпуск новостей за 9:00: Пятая годовщина ареста Сенцова. Ситуация на фронте
В выпуске новостей за 10 мая по состоянию на 19:00 – сегодня ровно пять лет как Российская Федерация незаконно арестовала украинского режиссера Олега Сенцова. Боевики за прошедшие сутки 14 раз нарушили режим прекращения огня, из них дважды – с применением запрещенных минскими соглашениями калибров.
Также в выпуске:
Количество американцев, которые считают, что Конгресс объявить импичмент президенту Дональду Трампу возросло на 5%.
Международный трибунал по морскому праву начинает рассмотрение дела о незаконном аресте Россией украинских моряков.
Директора Национального антикоррупционного бюро Украины Артема Сытника вызвали на допрос в ГПУ.
Источник: 24 канал
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