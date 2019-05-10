Выпуск новостей за 9:00: Пятая годовщина ареста Сенцова. Ситуация на фронте

В выпуске новостей за 10 мая по состоянию на 19:00 – сегодня ровно пять лет как Российская Федерация незаконно арестовала украинского режиссера Олега Сенцова. Боевики за прошедшие сутки 14 раз нарушили режим прекращения огня, из них дважды – с применением запрещенных минскими соглашениями калибров.

Также в выпуске: Количество американцев, которые считают, что Конгресс объявить импичмент президенту Дональду Трампу возросло на 5%. Международный трибунал по морскому праву начинает рассмотрение дела о незаконном аресте Россией украинских моряков. Директора Национального антикоррупционного бюро Украины Артема Сытника вызвали на допрос в ГПУ.

Источник: 24 канал