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      9 ТРАВНЯ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД
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      9 ТРАВНЯ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД

      Випуск новин за 9:00: П'ята річниця арешту Сенцова. Ситуація на фронті

      Випуск новин 7 Читать новость на русском

      У випуску новин за 10 травня станом на 9:00 – сьогодні рівно п'ять років як Російська Федерація незаконно заарештувала українського режисера Олега Сенцова. Бойовики минулої доби 14 разів порушили режим припинення вогню, з них двічі - із застосуванням заборонених Мінськими угодами калібрів.

      Також у випуску:

      Кількість американців, які вважають, що Конгрес має оголосити імпічмент президенту Дональду Трампу зросла на 5%.

      Міжнародний трибунал з морського права розпочинає розгляд справи про незаконне утримання Росією українських моряків.

      Директора Національного антикорупційного бюро України Артема Ситника викликали на допит у ГПУ.

      blog_ava
      США запідозрили Росію у маніпуляціях з валютою
      сьогодні
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      Теги: Випуск новин Олег Сенцов Війна на Донбасі
      Джерело: 24 канал
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