Випуск новин за 9:00: П'ята річниця арешту Сенцова. Ситуація на фронті

У випуску новин за 10 травня станом на 9:00 – сьогодні рівно п'ять років як Російська Федерація незаконно заарештувала українського режисера Олега Сенцова. Бойовики минулої доби 14 разів порушили режим припинення вогню, з них двічі - із застосуванням заборонених Мінськими угодами калібрів.

Також у випуску: Кількість американців, які вважають, що Конгрес має оголосити імпічмент президенту Дональду Трампу зросла на 5%. Міжнародний трибунал з морського права розпочинає розгляд справи про незаконне утримання Росією українських моряків. Директора Національного антикорупційного бюро України Артема Ситника викликали на допит у ГПУ.

Джерело: 24 канал