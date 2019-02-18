Выпуск новостей за 9:00: Пятая годовщина расстрелов на Майдане. Ситуация на фронте

В выпуске новостей от 18 февраля состоянию на 9:00 – пять лет назад в результате противостояний погибли 18 человек и еще 500 получили ранения. Люди требовали внести изменения в Конституцию, которые должны были ограничить полномочия действующего на тот момент президента Януковича. Российские наемники 10 раз открывали огонь по позициям украинской армии.

Также в выпуске: Ухудшилось состояние Сергея Скрипаля, которого попытались отравить российские спецслужбы в марте прошлого года. В Брюсселе сегодня объявят новые европейские санкции в отношении России. Россияне заморозили деньги Венесуэлы, опасаясь американских санкций.