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      ДЕЛО ЕКАТЕРИНЫ ГАНДЗЮК УЛЬЯНА СУПРУН ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019
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      Телеканал новостей 24 Программы Выпуск новостей
      ДЕЛО ЕКАТЕРИНЫ ГАНДЗЮК УЛЬЯНА СУПРУН ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019

      Выпуск новостей за 9:00: Пятая годовщина расстрелов на Майдане. Ситуация на фронте

      Выпуск новостей 4 Читати новину українською

      В выпуске новостей от 18 февраля состоянию на 9:00 – пять лет назад в результате противостояний погибли 18 человек и еще 500 получили ранения. Люди требовали внести изменения в Конституцию, которые должны были ограничить полномочия действующего на тот момент президента Януковича. Российские наемники 10 раз открывали огонь по позициям украинской армии.

      Также в выпуске:

      Ухудшилось состояние Сергея Скрипаля, которого попытались отравить российские спецслужбы в марте прошлого года.

      В Брюсселе сегодня объявят новые европейские санкции в отношении России.

      Россияне заморозили деньги Венесуэлы, опасаясь американских санкций.

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      Теги: Новости Украины Евромайдан Санкции Новости России Отравление Сергея Скрипаля Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
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