Выпуск новостей за 9:00: Пятая годовщина расстрелов на Майдане. Ситуация на фронте
В выпуске новостей от 18 февраля состоянию на 9:00 – пять лет назад в результате противостояний погибли 18 человек и еще 500 получили ранения. Люди требовали внести изменения в Конституцию, которые должны были ограничить полномочия действующего на тот момент президента Януковича. Российские наемники 10 раз открывали огонь по позициям украинской армии.
Также в выпуске:
Ухудшилось состояние Сергея Скрипаля, которого попытались отравить российские спецслужбы в марте прошлого года.
В Брюсселе сегодня объявят новые европейские санкции в отношении России.
Россияне заморозили деньги Венесуэлы, опасаясь американских санкций.
Источник: 24 канал
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