Випуск новин за 9:00: П'ята річниця розстрілів на Майдані. Ситуація на фронті

У випуску новин за 18 лютого станом на 9:00 – п'ять років тому внаслідок протистоянь загинуло 18 людей і ще 500 отримали поранення. Люди вимагали внести зміни до Конституції, які мали обмежити повноваження чинного на той момент президента Януковича. Російські найманці 10 разів відкривали вогонь по позиціях українського війська.

Також у випуску: Погіршився стан Сергія Скрипаля, якого спробували отруїти російські спецслужби у березні минулого року. У Брюсселі сьогодні оголосять нові європейські санкції щодо Росії. Росіяни заморозили гроші Венесуели, побоюючись американських санкцій.