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      СПРАВА КАТЕРИНИ ГАНДЗЮК УЛЯНА СУПРУН ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019
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      СПРАВА КАТЕРИНИ ГАНДЗЮК УЛЯНА СУПРУН ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019

      Випуск новин за 9:00: П'ята річниця розстрілів на Майдані. Ситуація на фронті

      Випуск новин 15 Читать новость на русском

      У випуску новин за 18 лютого станом на 9:00 – п'ять років тому внаслідок протистоянь загинуло 18 людей і ще 500 отримали поранення. Люди вимагали внести зміни до Конституції, які мали обмежити повноваження чинного на той момент президента Януковича. Російські найманці 10 разів відкривали вогонь по позиціях українського війська.

      Також у випуску:

      Погіршився стан Сергія Скрипаля, якого спробували отруїти російські спецслужби у березні минулого року.

      У Брюсселі сьогодні оголосять нові європейські санкції щодо Росії.

      Росіяни заморозили гроші Венесуели, побоюючись американських санкцій.

      blog_ava
      Прогноз погоди на 18 лютого: повіє прохолодою, проте лютий все ще вестиме себе по-весняному
      сьогодні
      1378
      Теги: Новини України Випуск новин Отруєння Сергія Скрипаля Новини Росії Санкції Євромайдан
      Джерело: 24 канал
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