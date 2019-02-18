Випуск новин за 9:00: П'ята річниця розстрілів на Майдані. Ситуація на фронті
У випуску новин за 18 лютого станом на 9:00 – п'ять років тому внаслідок протистоянь загинуло 18 людей і ще 500 отримали поранення. Люди вимагали внести зміни до Конституції, які мали обмежити повноваження чинного на той момент президента Януковича. Російські найманці 10 разів відкривали вогонь по позиціях українського війська.
Також у випуску:
Погіршився стан Сергія Скрипаля, якого спробували отруїти російські спецслужби у березні минулого року.
У Брюсселі сьогодні оголосять нові європейські санкції щодо Росії.
Росіяни заморозили гроші Венесуели, побоюючись американських санкцій.
Джерело: 24 канал
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