Выпуск новостей за 9:00: Победитель Лиги чемпионов. Ситуация на фронте

В выпуске новостей за 2 июня по состоянию на 9:00 – в финале Лиги чемпионов победил "Ливерпуль". "Красные" обыграли "Тоттенхэм", забив два гола и не пропустив ни одного. "Ливерпуль" выиграл главный клубный трофей Европы в шестой раз. Боевики за вчера 15 раз открывали огонь по нашим позициям. Дважды при этом били из запрещенного минском оружия. Один наш военный получил ранения.

Также в выпуске: Правоохранители задержали полицейских, подозреваемых в ранении пятилетнего мальчика в Переяславе-Хмельницком. Во Львове решили помочь военным, которые возвращаются с войны. Там начали программу реабилитации бойцов от боевого стресса с помощью лошадей.

Источник: 24 канал