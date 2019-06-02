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      ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ 2019 ЛИГА ЧЕМПИОНОВ ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ
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      Выпуск новостей за 9:00: Победитель Лиги чемпионов. Ситуация на фронте

      Выпуск новостей 11 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 2 июня по состоянию на 9:00 – в финале Лиги чемпионов победил "Ливерпуль". "Красные" обыграли "Тоттенхэм", забив два гола и не пропустив ни одного. "Ливерпуль" выиграл главный клубный трофей Европы в шестой раз. Боевики за вчера 15 раз открывали огонь по нашим позициям. Дважды при этом били из запрещенного минском оружия. Один наш военный получил ранения.

      Также в выпуске:

      Правоохранители задержали полицейских, подозреваемых в ранении пятилетнего мальчика в Переяславе-Хмельницком.

      Во Львове решили помочь военным, которые возвращаются с войны. Там начали программу реабилитации бойцов от боевого стресса с помощью лошадей.

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      Теги: Война на Донбассе Тоттенхем Тоттенхэм – Ливерпуль ФК Ливерпуль Футбол Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
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