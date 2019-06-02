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      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ЛІГА ЧЕМПІОНІВ ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ
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      Випуск новин за 9:00: Переможець Ліги Чемпіонів. Ситуація на фронті

      Випуск новин 18 Читать новость на русском

      У випуску новин за 2 червня станом на 9:00 – у фіналі Ліги чемпіонів переміг "Ліверпуль" . "Червоні" обіграли "Тоттенхем", забивши два голи і не пропустивши жодного. "Ліверпуль" виграв головний клубний трофей Європи вшосте. Бойовики за вчора 15 разів відкривали вогонь по наших позиціях. Двічі при цьому били із забороненої мінськом зброї. Один наш військовий отримав поранення.

      Також у випуску:

      Правоохоронці затримали поліцейських, підозрюваних у пораненні п'ятирічного хлопчика у Переяслав-Хмельницькому.

      У Львові вирішили допомогти військовим, які повертаються з війни. Там започаткували програму реабілітації бійців від бойового стресу за допомогою коней.

      blog_ava
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      Теги: Випуск новин Футбол ФК Ліверпуль Тоттенхем – Ліверпуль Тоттенхем Війна на Донбасі
      Джерело: 24 канал
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