Випуск новин за 9:00: Переможець Ліги Чемпіонів. Ситуація на фронті

У випуску новин за 2 червня станом на 9:00 – у фіналі Ліги чемпіонів переміг "Ліверпуль" . "Червоні" обіграли "Тоттенхем", забивши два голи і не пропустивши жодного. "Ліверпуль" виграв головний клубний трофей Європи вшосте. Бойовики за вчора 15 разів відкривали вогонь по наших позиціях. Двічі при цьому били із забороненої мінськом зброї. Один наш військовий отримав поранення.

Також у випуску: Правоохоронці затримали поліцейських, підозрюваних у пораненні п'ятирічного хлопчика у Переяслав-Хмельницькому. У Львові вирішили допомогти військовим, які повертаються з війни. Там започаткували програму реабілітації бійців від бойового стресу за допомогою коней.

Джерело: 24 канал