Выпуск новостей за 9:00: Поджог автомобиля журналистки. Обстрелы на фронте

В выпуске новостей за 1 февраля по ссостоянию на 9:00 – в сети появилось видео момента, когда неизвестный подложил к машине журналистки пакеты, поджег их и убежал. Злоумышленника до сих пор ищет полиция. Окрестности Широкиного под минометным огнем. Враг обстрелял позиции украинских военных и выпустил более десятка мин.

Также в выпуске: В Житомирской области пограничник спас щенка, которого бросили умирать. За сутки от осложнений из-за коронавируса умерли еще 46 человек. В Украине разрабатывают собственные тест-системы для диагностики коронавируса.