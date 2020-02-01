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      Выпуск новостей за 9:00: Поджог автомобиля журналистки. Обстрелы на фронте

      Выпуск новостей 11 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 1 февраля по ссостоянию на 9:00 – в сети появилось видео момента, когда неизвестный подложил к машине журналистки пакеты, поджег их и убежал. Злоумышленника до сих пор ищет полиция. Окрестности Широкиного под минометным огнем. Враг обстрелял позиции украинских военных и выпустил более десятка мин.

      Также в выпуске:

      В Житомирской области пограничник спас щенка, которого бросили умирать.

      За сутки от осложнений из-за коронавируса умерли еще 46 человек.

      В Украине разрабатывают собственные тест-системы для диагностики коронавируса.

      Гороскоп на 1 февраля для всех знаков зодиака
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      Теги: СМИ Выпуск новостей
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