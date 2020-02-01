Выпуск новостей за 9:00: Поджог автомобиля журналистки. Обстрелы на фронте
В выпуске новостей за 1 февраля по ссостоянию на 9:00 – в сети появилось видео момента, когда неизвестный подложил к машине журналистки пакеты, поджег их и убежал. Злоумышленника до сих пор ищет полиция. Окрестности Широкиного под минометным огнем. Враг обстрелял позиции украинских военных и выпустил более десятка мин.
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