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      Випуск новин за 9:00: Підпал автомобіля журналістки. Обстріли на фронті

      Випуск новин 18 Читать новость на русском

      У випуску новин за 1 лютого станом на 9:00 – у мережі з'явилося відео моменту, коли невідомий підклав до машини журналістки пакети, підпалив їх і втік. Зловмисника досі шукає поліція. Околиці Широкиного під мінометним вогнем. Ворог обстріляв позиції українських військових й випустив понад десяток мін.

      Також у випуску:

      На Житомирщині прикордонник врятував цуценя, яке кинули помирати.

      За добу від ускладнень через коронавірус померло ще 46 людей. 

      В Україні розробляють власні тест-системи для діагностики коронавірусу.

      Львів чи Чернігів: як добре ви знаєте Україну – тест
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      Теги: Випуск новин ЗМІ
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