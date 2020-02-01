Випуск новин за 9:00: Підпал автомобіля журналістки. Обстріли на фронті
У випуску новин за 1 лютого станом на 9:00 – у мережі з'явилося відео моменту, коли невідомий підклав до машини журналістки пакети, підпалив їх і втік. Зловмисника досі шукає поліція. Околиці Широкиного під мінометним вогнем. Ворог обстріляв позиції українських військових й випустив понад десяток мін.
Також у випуску:
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