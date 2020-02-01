Випуск новин за 9:00: Підпал автомобіля журналістки. Обстріли на фронті

У випуску новин за 1 лютого станом на 9:00 – у мережі з'явилося відео моменту, коли невідомий підклав до машини журналістки пакети, підпалив їх і втік. Зловмисника досі шукає поліція. Околиці Широкиного під мінометним вогнем. Ворог обстріляв позиції українських військових й випустив понад десяток мін.

Також у випуску: На Житомирщині прикордонник врятував цуценя, яке кинули помирати. За добу від ускладнень через коронавірус померло ще 46 людей. В Україні розробляють власні тест-системи для діагностики коронавірусу.