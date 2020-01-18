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      Выпуск новостей за 9:00: Поджог дома бездомными. Взрывы на Донбассе

      Выпуск новостей 19 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 18 января по состоянию на 9:00 – в Киеве бездомные устроили пожар в частном секторе. Сожгли чужой частный дом, оставили умирать в огне друга, а сами скрылись. В ОБСЕ зафиксировали на Донбассе семьсот взрывов. И все это за сутки – пишут в отчете. На Донецком направлении насчитали более четырехсот разрывов.

      Также в выпуске:

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      Теги: Война на Донбассе Выпуск новостей
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