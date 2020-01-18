Выпуск новостей за 9:00: Поджог дома бездомными. Взрывы на Донбассе
В выпуске новостей за 18 января по состоянию на 9:00 – в Киеве бездомные устроили пожар в частном секторе. Сожгли чужой частный дом, оставили умирать в огне друга, а сами скрылись. В ОБСЕ зафиксировали на Донбассе семьсот взрывов. И все это за сутки – пишут в отчете. На Донецком направлении насчитали более четырехсот разрывов.
Также в выпуске:
На горнолыжном курорте Славское спасатели сняли с высоты 32 туристов с маленькими детьми, которые застряли на канатной дороге.
Книга рекордов Гиннесса потеряла одного из рекордсменов – умер самый маленький в мире человек.
Поход в театр для президента Франции Эммануэля Макрона и его жены закончился эвакуацией.
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии