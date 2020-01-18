Випуск новин за 9:00: Підпал будинку безхатьками. Вибухи на Донбасі

У випуску новин за 18 січня станом на 9:00 – у Києві безхатьки влаштували пожежу у приватному секторі. Спалили чужий приватний будинок, залишили помирати у вогні товариша, а самі втекли. В ОБСЄ зафіксували на Донбасі сім сотень вибухів. І все це за добу – пишуть у звіті. Відтак, на Донецькому напрямку нарахували понад чотири сотні розривів.

Також у випуску: На гірськолижному курорті Славське рятувальники зняли з висоти 32 туристів із малими дітьми, які застрягли на канатній дорозі. Книга рекордів Гіннесса втратила одного з рекордсменів – померла найменша у світі людина. Похід в театр для президента Франції Еммануеля Макрона та його дружини закінчився евакуацією.