10:12
19 дек 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      РЫНОК ЗЕМЛИ УБИЙСТВО ПАВЛА ШЕРЕМЕТА ИТОГИ 2019 СНЯТИЕ НЕПРИКОСНОВЕННОСТИ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Барецкий – отец Греты Тунберг. "Новинки" от российской армии
      Вєсті Кремля
      22:10, 18 декабря
      Вести.UA: Новая выходка от Луценко. Баканов хочет стать Джокером
      Вєсті.UA
      20:11, 18 декабря
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      24 Канал Программы Выпуск новостей
      РЫНОК ЗЕМЛИ УБИЙСТВО ПАВЛА ШЕРЕМЕТА ИТОГИ 2019 СНЯТИЕ НЕПРИКОСНОВЕННОСТИ

      Выпуск новостей за 9:00: Похищение самолета. Импичмент Трампу

      Выпуск новостей 1 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 19 декабря по состоянию на 9:00 – в Калифорнии несовершеннолетняя американка похитила и разбила самолет. 17-летняя девушка перелезла через забор и так попала к частному самолету. В США проголосовали за импичмент действующему президенту Дональду Трампу из-за Украины.

      Также в выпуске:

      В Украине стартует сезон рождественско-новогодних праздников.

      Пострадавшим во время обрушения дома в Дрогобыче приобретут новое жилье.

      В Ровно правоохранители нашли у мужчины более 10 единиц оружия и боеприпасов.

      Был определенный шок, – замглавы "Нафтогаза" о встрече с Путиным
      сегодня
      1010
      Теги: Дональд Трамп Импичмент Трампа Выпуск новостей
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 10:01 "Вечный заниматель" с миллиардными убытками: что известно о китайском покупателе "Мотор Сич"
      33
      сегодня , 10:00 Пример Украины для России, или Запрос на реальные выборы
      Блог Соцмережі 25
      сегодня , 08:40 Стратегическое поражение Кремля, или Потенциальное банкротство "Газпрома"
      Ель Мюрид 1055
      сегодня , 08:25 Был определенный шок, – замглавы "Нафтогаза" о встрече с Путиным
      Сергій Лещенко 1005
      сегодня , 08:11 Главные новости 18 декабря: нардепы и неприкосновенность, суд над Пашинским, заседание в Минске
      Анастасія Зазуляк 412
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук