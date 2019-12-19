Выпуск новостей за 9:00: Похищение самолета. Импичмент Трампу

В выпуске новостей за 19 декабря по состоянию на 9:00 – в Калифорнии несовершеннолетняя американка похитила и разбила самолет. 17-летняя девушка перелезла через забор и так попала к частному самолету. В США проголосовали за импичмент действующему президенту Дональду Трампу из-за Украины.

Также в выпуске: В Украине стартует сезон рождественско-новогодних праздников. Пострадавшим во время обрушения дома в Дрогобыче приобретут новое жилье. В Ровно правоохранители нашли у мужчины более 10 единиц оружия и боеприпасов.