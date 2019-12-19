Выпуск новостей за 9:00: Похищение самолета. Импичмент Трампу
В выпуске новостей за 19 декабря по состоянию на 9:00 – в Калифорнии несовершеннолетняя американка похитила и разбила самолет. 17-летняя девушка перелезла через забор и так попала к частному самолету. В США проголосовали за импичмент действующему президенту Дональду Трампу из-за Украины.
Также в выпуске:
В Украине стартует сезон рождественско-новогодних праздников.
Пострадавшим во время обрушения дома в Дрогобыче приобретут новое жилье.
В Ровно правоохранители нашли у мужчины более 10 единиц оружия и боеприпасов.
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии