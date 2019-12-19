Випуск новин за 9:00: Викрадення літака. Імпічмент Трампу
У випуску новин за 19 грудня станом на 9:00 – у Каліфорнії неповнолітня американка викрала та розбила літак. 17-річна дівчина перелізла через огорожу й так потрапила до приватного літака. У США проголосували за імпічмент чинному президенту Дональду Трампу через Україну.
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